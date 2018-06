Chievo, oggi le visite di Djordjevic: poi la firma su un triennale

Fumata nera nella trattativa fra Torino e Santos per Lucas Verissimo. Il brasiliano, uno dei primi obiettivi per la difesa granata, secondo le ultime raccolte da TMW è infatti vicinissimo al passaggio all'Olympique Lione. Il club francese infatti ha deciso di mettere sul piatto i...

Nizza, Vieira: "Ho parlato con Balotelli. Lo aspetto per l'inizio del ritiro"

Real Madrid, per la panchina contatti con Villas-Boas

Real, Bale in attesa del nuovo tecnico e delle mosse del Man United

Villarreal, nasce la Grada de Animacion: un settore per colorare lo stadio

Siviglia, Coates primo obiettivo per sostituire Lenglet

Lille, due nomi per l'attacco: Fernando Torres e Remy

Wolverhampton, fatta per Raul Jimenez. L'attaccante arriverà in prestito

Barcellona, altro canterano in fuga: Joel Lopez verso l'Arsenal

Zidane: "Non so cosa succederà. Mbappé giocatore pazzesco"

Sporting Lisbona, accordo col Betis per Adan. Rui Patricio ai saluti

Siviglia, offerta per Maxi Gomez: l'attaccante è richiesta di Machin

Chelsea, domani summit per l'allenatore. Sarri resta in pole

Nizza, per Seri è duello tra Arsenal e Chelsea

Vitoria Guimaraes, l'ex atalantino Tissone nel mirino per il centrocampo

Novità da casa Chievo Verona. Oggi effettuerà le visite mediche con la formazione allenata dal tecnico Lorenzo D'Anna, la punta Filip Djordjevic. Il serbo approda in gialloblù dalla Lazio: per lui, dopo i test fisici, la firma sul contratto triennale coi clivensi. Lo riporta Sky Sport.

