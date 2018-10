Chievo, ora Ventura è in pole. Con Iachini divergenze sul contratto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ore decisive per la panchina del ChievoVerona. Come riporta 'Sky' per il dopo Lorenzo D'Anna - che presto verrà ufficialmente esonerato - c'è in pole Giampiero Ventura. L'ex ct è stato quasi convinto dal presidente Campedelli anche grazie alle promesse in vista della prossima finestra di calciomercato. Con Giuseppe Iachini, altro candidato, le divergenze riguardano soprattutto il contratto: l'ex Sassuolo ha chiesto un biennale a prescindere da come finirà questo campionato.