© foto di Federico De Luca

Marco Pacione, team manager del Chievo, ha parlato dell'exploit del giovane Emanuel Vignato a pochi minuti dall'inizio del match con il Parma, ai microfoni di DAZN: "Vignato in Nazionale è un motivo d'orgoglio, è un risultato importantissimo per la società. Abbiamo creduto nel settore giovanile, sono usciti fuori tanti giocatori e allenatori, per cui è un premio a tutto il movimento del Chievo".