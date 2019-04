Chievo-Parma, formazioni ufficiali: c'è Vignato, Gervinho dal 1'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ChievoVerona vuole salvare la faccia nonostante la retrocessione in B sia già aritmetica, il Parma vuole punti per avvicinare l'obiettivo salvezza. Allo stadio Bentegodi, alle 15, va in scena la sfida tra la formazione di mister Di Carlo e quella di D'Aversa.

Le scelte del Chievo. Di Carlo, insieme alla società, ha già deciso di mettere in disparte i vari Sorrentino, Rossettini, Djordjevic e Giaccherini, così da programmare la prossima annata in Serie B. Tra i pali c'è Semper, a centrocampo ancora spazio per Leris così come Vignato è in campo dall'inizio alle spalle del tandem Meggiorini-Stepinski.

Le scelte del Parma. Gagliolo non è a disposizione, i crociati schierano la difesa con ben cinque interpreti con l'obiettivo di chiudere ogni varco e provare a spingere sulle due corsie. In avanti non sono al meglio né Gervinho né Ceravolo, ma entrambi stringono i denti e saranno in campo dall'inizio.

Aggiornamento ore 14.45 - Il Parma fa un cambio nell'undici titolare: c'è Siligardi al posto di Ceravolo.



Queste le formazioni ufficiali della partita:

CHIEVOVERONA (4-3-1-2): Semper; Depaoli, Bani, Cesar, Barba; Leris, Rigoni, Hetemaj; Vignato; Meggiorini, Stepinski. All. Di Carlo. A disposizione: Bragantini, Caprile, Andreolli, Jaroszynski, Ndrecka, Frey, Tomovic, Diousse, Kiyine, Piazon, Karamoko, Grubac, Pucciarelli, Pellissier.

PARMA (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Siligardi. All. D'Aversa. A disposizione: Frattali, Brazao, Stulac, Diakhate, Schiappacasse, Sierralta, Machin, Gobbi, Ceravolo, Rigoni, Dezi, Sprocati.