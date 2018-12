© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ChievoVerona sta vincendo per 1-0 contro la Lazio. La rete è stata siglata da Sergio Pellissier. Al termine del primo tempo, l'attaccante dei clivensi interviene a Sky Sport: "Se vuoi portare a casa il risultato dobbiamo giocare così, con voglia di soffrire. Dobbiamo giocare per vincere, dare tutto per ottenere la salvezza che non è assolutamente facile. Continuare così anche nella ripresa".