Chievo, Pellissier: "Cambiare atteggiamenti altrimenti andiamo in B"

© foto di Federico Gaetano

Sergio Pellissier commenta ai microfoni del sito ufficiale del Chievo il ko subito nel derby con l'Hellas: "Brucia perdere così nel derby, soprattutto contro una diretta concorrente per la salvezza. Questo è il calcio, non ci possiamo abbattere per una sconfitta, dobbiamo subito rimetterci in corsa per strappare più punti possibili. Un episodio ha cambiato il risultato, ma è inutile pensare ancora alla partita. Abbiamo perso, abbiamo fallito, adesso si ricomincia, il campionato è ancora lungo, può succedere tutto. Dobbiamo tornare a pensare positivo, dobbiamo pensare a vincere le partita, non possiamo pensare di non perdere, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Non serve a niente il possesso palla, dobbiamo essere più cattivi, così si retrocede. Messaggio ai tifosi? Se ci vogliamo salvare dobbiamo tirare fuori l'umiltà ed il carattere del Chievo: questo non vale solo per noi giocatori, ma anche per i tifosi. Non dobbiamo pensare in negativo, dobbiamo sempre restare con i piedi per terra".