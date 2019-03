© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sergio Pellissier, capitano e attaccante del Chievo Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN del suo momento attuale e del perché continua a giocare. "Ho la stessa determinazione e la stessa voglia di dimostrare di essere ancora qualcuno. Indubbiamente prima avevo altre qualità fisiche e di conseguenza riuscivo a dare di più di adesso. Adesso invece, essendo più esperto, riesco a dosare meglio le fatiche e a sfruttare i momenti giusti. Quando un presidente ti dice: ‘Finché vorrà giocare, ci sarà sempre un contratto per lei’, questo vuol dire che crede in te. Lo dimostra in tutto quello che fa. Ho sempre lottato per dimostrare a tutti che il presidente ha avuto ragione a volermi tenere per tutti questi anni”.