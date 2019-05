Chievo, Pellissier: "Che emozione l'applauso di San Siro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Chievo Sergio Pellissier ha parlato ai Sky Sport dopo il match contro l'Inter: "E' stato emozionate, Non me l'aspettavo. Queste sono le cose belle di questo sport e che mi rimarranno finché avrò memoria".

Ci hai ripensato dopo il tributo di San Siro?

"Prima di venire qua avevo detto che se avessi segnato avrei ritrattato tutto (ride ndr). No è definitivo, è giusto dire basta nel momento giusto".

Cosa significa questo applauso di San Siro?

"Forse hanno capito che io ho dato tutto quello che avevo nel calcio. Mi sono strameritato il Chievo, era il mio paesino dove si poteva lavorare bene. Sono riuscito a far tanto in una società che ha lavorato tanto e devo dire che è emozionante perchè non ti aspetti che riconoscano quello che tu hai fatto nella tua vita da calciatore. Finché esci fra gli applausi dal tuo campo è quasi normale, uscire da un campo come San Siro contro una squadra importante come l'Inter è emozionante. Anche se sono 22 anni che faccio questo lavoro, è una delle emozioni più grandi che ho avuto".

Hai trovato la serenità giusta?

"Io credo che si fanno delle scelte. Io sono arrivato ad un punto che retrocedere non potendo dare il tuo contributo e averci messo così tanto nel recuperare la forma è veramente dura. Lì mi accorgo che gli anni ti fanno perdere tante partite e io non ce la faccio a stare a guardare. Capisco che non posso giocare sempre ma stare a guardare la mia squadra che è retrocessa con così pochi punti fa male. E' dura ricominciare da capo. Quando finisce un ciclo mi dispiacerebbe iniziarne un altro e non poter portarlo a termine. Il mio ciclo è finito e va bene così. Spero che arrivi qualcun altro che faccia quello che ho fatto, anzi anche meglio e che abbia soprattutto la voglia di giocare in questa squadra".

Farai l'allenatore?

"Non credo di essere molto portato per fare l'allenatore. Io sono irruento, mi piace vedere il calcio, giocarlo ma decidere chi deve entrare e chi no, dire cosa cosa devono fare i giocatori non è il mio campo. Non credo che rimarrò a fare l'allenatore".

Qual è il giocatore con cui l'intesa nasceva in maniera spontanea in attacco?

"Ho giocato con tanti ragazzi splendidi e campioni. Uno è Inglese, ho giocato con Tiribocchi e Amauri nei tempi dove il Chievo era un osso duro per tutti. Ho giocato con Bierhoff ma lì ho solo imparato, ho solo guardato e ho giocato poco con lui. Ho imparato un po' da tutti e devo dire che mi è servito per arrivare a 40 anni e poter ancora giocare a questi livelli".