Sergio Pellissier, 40enne da pochi giorni, tra fine maggio e giugno deciderà cosa fare il prossimo campionato. Non ci si può sbilanciare perché l'idea di riportare subito il Chievo Verona in Serie A da protagonista lo stuzzica e non poco, però allo stesso tempo ci sarà da valutare la condizione atletica. L'alternativa al prolungamento di un ulteriore anno di contratto, c'è la possibilità di ottenere da subito un ruolo in dirigenza. A riportarlo è Il Corriere di Verona.