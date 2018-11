Chievo, Pellissier: "Futuro? Non ne ho idea. Il Napoli ci ha sottovalutato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sergio Pellissier, capitano del ChievoVerona, ha parlato del suo futuro nel corso di una intervista rilasciata a 'Radio CRC': "Non credo di fare l’allenatore. Non so se resterò al Chievo. Devo ancora parlare. Voglio godermi ancora questo sport. Dipende da come finirà la stagione. Ora voglio provare a fare un’altra impresa e poi ci penseremo. Rifiuto al Napoli in passato? Non sono stato io a rifiutare. Io avevo già parlato col presidente e si erano già messi d’accordo nel caso il Chievo avesse accettato. Il presidente non ha mai preso in considerazione offerte. Io non ho dovuto scegliere. Non ci avevo nemmeno pensato. Il presidente mi ha detto che credeva in me ed è bello quando uno ha fiducia in te”.

Sul pareggio al San Paolo contro il Napoli: "Devo dire che nessuno si aspettava un Chievo così. Io ho fatto un discorso ad inizio partita dicendo che ci avrebbero sottovalutati. Ed è stato così. È un errore inconscio quello del Napoli. Hai obiettivi diversi e affronti l’ultima in classifica è normale che inconsciamente la prendi un filino sottogamba. Invece si è trovato Chievo coraggioso, che ha cercato anche di far gol e che ha cercato di creare occasioni per vincere la partita. Sono contento di aver portato a casa dei punti. Nel calcio non c’è niente di scritto e ci avevano dato per spacciati".