© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tramite le pagine di Tuttosport il capitano del Chievo Sergio Pellissier ha risposto ad alcune domande e curiosità inviate da bambini e giovani tifosi alla redazione del quotidiano: "Perché ho scelto di restare sempre al Chievo? Perché quando mi trovo bene un un luogo faccio di tutto per restarci. Al Chievo ho trovato un presidente che ha sempre creduto in me, come tutta la società, gli allenatori e i tifosi. Restando qui ho sempre pensato che avrei potuto fare la storia assieme a tutta la società. L'emozione del gol? Segnare per un attaccante è la cosa più bella, perché quando riesci a far gol hai fatto al meglio il tuo mestiere e magari hai contribuito a conquistare punti importanti per la squadra".