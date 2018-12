Chievo, Pellissier: "Non devono decidere gli altri quando devo smettere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da suo figlio Matteo su Sky Sport 24, l'attaccante e capitano del Chievo Sergio Pellissier racconta il suo pensiero sul possibile ritiro: "A volte ci ho pensato, credo che quando ti impegni tanto in un cosa e vorresti che apprezzassero quello che fai ma vedi che sei sempre l'ultimo ti chiedi cosa ci stai a fare. Però non ho mai mollato e non mollerò mai, voglio sempre dimostrare qualcosa a quelli che dicono che sono vecchio, non devo essere loro a decidere".

Su Ventura.

"Meglio avere un allenatore che crede in te, piuttosto che uno molto bravo ma che non crede in te. I ragazzi hanno capito che non era colpa loro se è andato via, ma che è stata una scelta sua. È una scelta da rispettare, ma non è finita perché non arrivavano i risultati. Retrocederemo? Pazienza, ma come Chievo".