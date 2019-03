© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Sergio Pellissier, attaccante del Chievo, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Cagliari. "Abbiamo tre partite fondamentali per noi, ci giochiamo il nostro campionato. Non è finita, per noi sono importanti perchè ti fa capire quante speranze ci sono per questo miracolo. Alla fine dell'anno tireremo le dovute conclusioni".