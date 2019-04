Chievo, Pellissier: "Pronto a restare anche in B. Voglio rifarmi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del ChievoVerona, Sergio Pellissier, ha parlato a La Gazzetta dello Sport nel giorno del suo quarantesimo compleanno: "Qui c’è poco da festeggiare, vivo con molto dolore la situazione del mio Chievo. Soffro, lo ammetto. Ma porterò i pasticcini cv in spogliatoio. Vorrei una vittoria. Col Napoli domenica, perché no. Non può finire così. Una sola vittoria col Frosinone e 11 punti in classifica. Sembra di toccare il fondo. Più che i tre punti di penalizzazione hanno pesato i momenti di tensione tra la fine del campionato scorso e l’avvio di questo. Tanta incertezza, gente che non sapeva in quale torneo avremmo giocato. Così viene a mancare la concentrazione, soprattutto i giovani la sentono, non la vivono nel modo giusto. Poi, chiaro che ci abbiamo messo del nostro. Restare in B? Io così non voglio chiuderla, mi fa troppo male. L’entusiasmo c’è ancora. Magari non farò 22 gol come nel 2007/08, ma voglio rifarmi".