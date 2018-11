Chievo, Pellissier su Ventura: "Come se avessimo perso un mese"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sergio Pellissier, bandiera del ChievoVerona, prossimo avversario del Napoli, ha parlato cosi a Radio Marte della prossima sfida, che per i gialloblù appare quantomeno improba: "Nel calcio non c’è nulla di scritto, domenica può succedere di tutto, ma andiamo su un campo difficilissimo, il Napoli è una delle squadre più forti e gioca forse il più bel calcio in Italia, in più questo per noi non è un momento di certo facile. Iniziare un campionato con dei punti di penalizzazione non è facile, ci siamo allenati sempre con il patema della retrocessione, adesso è ancora più difficile, ma finalmente è rientrato un allenatore che crede in noi, uno che come me ha passato anche momenti difficili nel Chievo, sperando possa trasmettere la voglia di lottare fino alla fine per la salvezza. Ventura? Se vieni qua sei che sei ultimo in classifica e sai che c’è da lottare fino alla fine, quello che mi ha dato fastidio è stato che tutti noi ci siamo messi sotto cercando di giocare il suo calcio, che è molto bello, con tutta la buona volontà, poi quando vedi che stai costruendo qualcosa decidi di andare via, questo mi ha fatto rabbia, perché è come se avessimo perso un mese".