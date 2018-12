Fonte: Tggialloblu.it

Sergio Pellissier, attaccante del Chievo, ha commentato così il pareggio ottenuto contro l'Inter grazie a un suo gol: "Abbiamo dimostrato la nostra voglia di lottare fino all'ultimo secondo. Questo è lo spirito che deve contraddistinguerci fino al termine del campionato. Da quando è arrivato il mister Di Carlo è tutta un'altra musica. Ci sta insegnando tanto e vogliamo veramente realizzare questo sogno della salvezza. Nel primo tempo siamo stati contratti e li abbiamo lasciati fare. Nella ripresa ci siamo sciolti e sotto di un gol, non c'era più nulla da perdere. Abbiamo dimostrato di essere una vera squadra. Qui lottano tutti e tutti vogliono l'impresa. Contro una big del calcio italiano, il Chievo ha dimostrato di potersela giocare contro chiunque. Non c'erano molti giocatori per assenze di vario tipo, ma chi è sceso in campo ha dato il proprio contributo alla grande".