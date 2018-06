Chievo, per il centrocampo piace il gioiellino dell'Inter Emmers

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Chievo Verona ha messo nel mirino un giovane talento dell'Inter. Come riporta gazzamercato, in casa gialloblù per la prossima stagione si pensa infatti al centrocampista classe '99 Xian Emmers, recentemente blindato da Suning fino al 2022. Lo svizzero quest'anno ha accumulato 25 presenze con cinque gol e sette assist con la Primavera nerazzurra.