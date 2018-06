Chievo, per l'attacco spunta Andersson del Kaiserslautern

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spunta un nome nuovo per l'attacco del Chievo Verona. Secondo quanto riportato da L'Arena il club scaligero avrebbe messo nel mirino Sebastian Andersson, centravanti svedese del Kaiserslautern. Il calciatore classe 1991 ci sono sirene anche da altri paesi come Mainz, Union Berlino e Friburgo dalla Gemania, Az Alkmaar dall'Olanda e Brentford in Inghilterra.