Lucas Piazon, nuovo giocatore del Chievo, è stato presentato in conferenza stampa alla presenza del ds Romairone e dell'altro nuovo acquisto, Assane Diousse: "La scelta di venire qui deriva dalla voglia di tornare a essere protagonista sul campo e combattere per qualcosa. Al Chelsea giocavo poco, ora posso dimostrare le mie qualità. Al Chelsea ho imparato tanto da Hazard, è un modello per me".

Sul no alla Juve: "È vero, a 17 anni mi voleva così come il Chelsea, ma scelsi la Premier. In Inghilterra mi sono ritrovato davanti tanti giocatori fortissimi e questo mi ha fatto capire che devo lavorare di più. Pentito della scelta? Non ho rimpianti, non posso dire che giocatore sarei oggi se avessi preso una strada differente in passato. Da giovane seguivo molto il campionato italiano, ci giocavano tanti italiani e immaginavo di essere al posto loro un giorno. Sognavo di essere come Ronaldo".