Chievo, piove sul bagnato: espulso Barba al 40'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Piove sul bagnato in casa Chievo: i clivensi dovranno infatti giocare in dieci il resto della partita contro l'Atalanta. Due ammonizioni nel giro di 40' minuti costano infatti l'espulsione a Fedrico Barba: primo giallo al terzo minuto per una vistosa trattenuta su Ilicic, secondo ora per una brutta entrata su Gomez. Niente cattiveria, ma ineccepibile la decisione di Rocchi. La partita, ricordiamo, è sul 2-0 in favore dell'Atlanta.