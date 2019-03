© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piove sul bagnato in casa Chievo: già sotto 3-0 in casa contro il Cagliari, i ragazzi di Di Carlo dovrebbero continuare la partita in dieci. Espulso, per somma di cartellini gialli, Fabio Depaoli al 53'. Non benissimo, per lui, la cinquantesima gara in Serie A.