Chievo, poche idee e sosta che può venire in soccorso. D'Anna rischia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Sono il responsabile della squadra, mi assumo tutte le colpe e non mi nascondo. Alcuni giocatori, però, non stanno dando il 100%". Basterebbero queste dichiarazioni di mister Lorenzo D'Anna a fotografare il momento del ChievoVerona, sconfitto anche dal Milan e ancora fermo a -1 in classifica a causa della penalizzazione inflitta per il caso delle plusvalenze fittizie. La squadra veneta è l'unica, insieme al Frosinone, a non aver ancora colto un successo dopo otto giornate di campionato. Le rivali non corrono ancora, ma sono già sette i punti di distacco dal quartultimo posto, occupato a sorpresa dall'Atalanta.

Dopo il buon esordio contro la Juventus, i clivensi non sono più riusciti ad offrire prestazioni convincenti, eccezion fatta per il secondo tempo della sfida con la Roma. La squadra sembra priva di qualità e di idee a centrocampo e questo influisce sulla manovra, che risulta spesso lenta e prevedibile. Non sono bastate le reti di Stepinski e le giocate di Giaccherini: il momento è delicato, lo spogliatoio non è unito e la società gialloblù potrebbe decidere di cambiare, sfruttando la sosta del campionato. In preallarme ci sono l'ex CT della Nazionale, Giampiero Ventura, insieme a Beppe Iachini e a Davide Nicola. Ma l'impressione è che stavolta sarà molto complicato salvare la favola.