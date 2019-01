© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Potrebbe cercare rilancio in Serie B Manuel Pucciarelli, attaccante di proprietà dell'Empoli ma attualmente in prestito al Chievo. Complice qualche problema fisico il giocatore toscano finora ha giocato appena 78' con la maglia dei clivensi e per questo è possibile che cambi maglia in cerca di riscatto. Su di lui, secondo quanto riportato dal Corriere dell'Umbria, ci sarebbe il Perugia di Alessandro Nesta.