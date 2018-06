Chievo, prima il rinnovo di Danielli e Gobbi. Poi Regini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' un Chievo che in questi giorni cercherà di capire quale fisionomia prenderà la difesa del prossimo anno. Come riporta L'Arena quest'oggi, infatti, sono previsti nuovi incontri con Dario Dainelli e Massimo Gobbi per lavorare ad un eventuale rinnovo di contratto dei due difensori in scadenza a fine mese. Contestualmente si lavora anche ad un tassello da reperire sul mercato con il nome di Vasco Regini, capitano della Sampdoria, in uscita dal club ligure nonostante un contratto fino al giugno 2021.