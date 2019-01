Prime parole da nuovo giocatore del ChievoVerona per Matias Ezequiel Schelotto: "Sono molto contento di ritrovarmi qui dopo quattro anni. Il Chievo mi ha riservato un benvenuto speciale - ha dichiarato 'El Galgo' ai canali ufficiali del club -, ho riabbracciato tanti amici e ho grande voglia di ricominciare. Gli ex compagni mi hanno detto che non sono cambiato, sono davvero contento".

Sulla sconfitta di ieri con la Fiorentina: "Dispiace perdere una partita del genere, avremmo meritato i tre punti. Ho visto i ragazzi con tanta voglia di vincere. Purtroppo il Chievo ha avuto sfortuna, con tanti episodi ingiusti. La squadra meriterebbe un'altra classifica, ma ora dobbiamo subito dimenticare il ko coi viola per concentrarsi sul prossimo scontro diretto con l'Empoli".