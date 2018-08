Chievo, Radovanovic: "A Firenze 6 passi indietro. Mai più gare così"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Chievo Ivan Radovanovic ha parlato al sito ufficiale della società clivense dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina: "Abbiamo fatto 6 passi indietro rispetto alla gara con la Juventus. Il terzo gol ci ha tagliato le gambe, praticamente siamo usciti dal campo. Abbiamo sbagliato noi giocatori, non si può prendere gol su certe ripartenze. Avevamo fatto un buon primo tempo nonostante il gol di Milenkovic, poi però abbiamo preso il terzo gol su palla inattiva dopo i due contro la Juve. Ad una squadra che si deve salvare non può succedere, anche perché fisicamente siamo strutturati. Dobbiamo rialzare la testa e analizzare gli errori, posso promettere che certe prestazioni non ci saranno più. Dopo il terzo gol abbiamo subito la partita anche mentalmente, ma ripeto, la colpa è solo nostra. La prossima sfida contro l'Empoli? Non dobbiamo sbagliarla, ma non dovremo arrivarci con troppe pressioni. Ora dovremo lavorare sulla testa, perché la fiducia è calata, ma abbiamo dietro una grande società, un grande mister e dei grandi tifosi. Noi siamo una famiglia, tutti insieme possiamo uscire dalle difficoltà".