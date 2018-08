Chievo, Radovanovic: "A Firenze per ripetere la gara contro la Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Radovanovic, centrocampista del Chievo, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva in vista della trasferta di Firenze: "Il fatto che loro inizino solo ora può essere sia un vantaggio che uno svantaggio, anche se loro giocheranno di fronte ai loro tifosi. Andremo comunque per fare la nostra partita, lotteremo con il nostro spirito per uscire a testa alta dal campo comunque vada a finire, proprio come successo con la Juventus".