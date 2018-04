Chievo, Radovanovic: "Io in difesa? Se serve gioco anche in porta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ivan Radovanovic ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Chievo: "Abbiamo bisogno del nostro pubblico, come è sempre stato. Abbiamo fatto qualche errore e si sono un po' allontanati, adesso li stiamo riportando dalla nostra. Abbiamo bisogno di loro. Il Torino è un'ottima squadra, il punto conquistato è oro per noi. Io in difesa? Il mister è stato bravissimo a leggere la partita ed a cambiare modulo. Devo dire la verità, ho giocato in difesa per la prima volta nella mia carriera. Io mi metto a disposizione della squadra, faccio di tutto per questo Chievo, posso anche giocare in porta. Sono contento della risposta della squadra, era fondamentale per noi. La prossima sfida con la SPAL? Gli scontri diretti sono fondamentali per noi, in questi anni ci siamo salvati sempre con gli scontri diretti. Dobbiamo recuperare, mercoledì sarà battaglia vera".