Chievo, Radovanovic: "Potevamo evitare gli ultimi due gol presi"

Il giocatore del Chievo Ivan Radovanovic ha commentato così in zona mista la gara persa in casa della Roma: "Potevamo evitare quegli ultimi due gol presi perché non eravamo equilibrati, ci siamo tutti buttati davanti per provare a recuperare la gara. Purtroppo non è andata bene neanche oggi e c’è da affrontare questa situazione da uomini perché ci siamo complicati da soli la vita e solo guardandoci in faccia possiamo salvarci. Ma sapevamo che sarebbe stato così fino all’ultimo secondo con la partita con il Benevento. Siamo vivi. L’unica cosa è che potevamo evitare quei due gol presi perché 4-1 è un po’ tanto, però lo accettiamo perché non siamo venuti per vincere contro la Roma, sarebbe stato da presuntuosi, però ci credevamo soprattutto perché la Roma affronta la Champions League, però ha dimostrato di essere una grande squadra e per noi adesso ci sono tre finali".