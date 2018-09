Chievo, Rigoni: "Gara delicata, importante aver smosso la classifica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicola Rigoni, centrocampista del Chievo Verona, ha parlato al sito ufficiale del club dopo il pareggio contro l'Empoli: "E' stata una partita delicata perché venivamo da una settimana difficile. L'importante oggi era fare punti. Abbiamo fatto un buon passo avanti in fase difensiva, diciamo che da oggi inizia il nostro campionato. Abbiamo avuto diverse occasioni, con un pizzico di fortuna in più magari la prossima volta entra. Però era importante smuovere la classifica dopo una settimana complicata. Il primo tempo siamo stati compatti e contratti, mentre il secondo tempo siamo scesi in campo più liberi e abbiamo gestito il risultato perché era fondamentale prendere questo punto. La forma? Il mister mi sta dando fiducia e sono contento però metto al primo posto la squadra. Tre sistemi tattici diversi nelle prime tre giornate? Il centrocampo a tre è sempre stato una costante di queste partite ed è il modulo che abbiamo utilizzato più spesso negli ultimi anni. L'importante però è portare a casa dei punti. I nuovi innesti? Quando si cambia molto bisogna sempre trovare un'identità. Bisogna trovarla il primo possibile. Adesso abbiamo la sosta per trovare i meccanismi giusti anche se tutti si sono inseriti benissimo e hanno subito capito lo spirito Chievo".