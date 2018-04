Chievo, Rigoni: "Punto utile per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

"A Ferrara è stato preso un gran bel punto che ci permette di mantenere il vantaggio sulle inseguitrici e sulla zona retrocessione. Ed intanto le partite che restano sono sempre meno. Non era facile affrontare la Spal oggi. Veniva da una striscia positiva di risultati lunga ed importante. L’ambiente era bello caldo, ma noi siamo riusciti a dare una risposta convincente. Se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? Per me è mezzo pieno. Il punto conquistato qui è molto importante". Queste in sintesi le parole del centrocampista del Chievo, Nicola Rigoni, riportate da tggialloblu.it al termine della gara pareggiata contro la Spal per 0-0.