Chievo, ritorno in A per Schelotto e Dioussé. Via in tre a centrocampo

Abbandonare la nave. Anzi, dietrofront. L'avvento di Domenico Di Carlo al Chievo Verona ha avuto due conseguenze, nei confronti della ciurma schettinatamente lasciata da Giampiero Ventura: se i gialloblù non avessero vinto con il Frosinone, guadagnando otto punti nelle ultime sette gare dell'anno (ottima media salvezza) allora ci sarebbe stato un via libera per tutti. Invece il Chievo prova a rilanciare, riportando in Serie A due vecchie conoscenze come Schelotto e Dioussé, puntellando la retroguardia con Andreolli e scommettendo sull'ex astro nascente Lucas Piazon. In compenso vanno via Birsa e Radovanovic, più Obi, anche per fare cassa.

ACQUISTI: D'Amico, Schelotto, Dioussé, Andreolli, Piazon, Nunes.

CESSIONI: Birsa, Radovanovic, Rigione, Rodriguez, Obi.

Formazione (4-3-1-2)

Sorrentino; SCHELOTTO, Bani, ANDREOLLI, Depaoli; DIOUSSÈ, Rigoni, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Pellissier.