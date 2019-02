Chievo-Roma 0-2 al 45', giallorossi avanti con El Shaarawy e Dzeko

Si è da poco concluso il primo tempo di Chievo-Roma. Dopo i primi 45 minuti il punteggio è di 2-0 in favore dei giallorossi grazie alle reti di El Shaarawy e Dzeko.

CONFERME E SORPRESE FRA I TITOLARI - Roma in campo con la formazione annunciata: davanti Dzeko, supportato alle spalle da Zaniolo, El Shaarawy e Schick. In difesa Marcano, fra i pali Mirante. Nel Chievo c'è Djordjevic al posto dell'infortunato Pellissier, in difesa si rivede Frey dal primo minuto. In mezzo Dioussé.

LA SBLOCCA IL FARAONE - Bastano poco meno di 10 minuti alla Roma per sbloccare la gara, con i giallorossi che approfittano di un errore della retroguardia del Chievo. El Shaarawy approfitta della marcatura blanda di Bani e Frey, si incunea palla al piede, arriva davanti a Sorrentino e lo batte calciando sotto la traversa.

RADDOPPIA DZEKO - La Roma continua a fare la gara, il Chievo sembra essere rimasto negli spogliatoi. Al minuto numero 18 arriva il raddoppio giallorosso con Edin Dzeko: grande rete del bosniaco, che si libera di Hetemaj con una finta e batte Sorrentino.

CI PROVA DJORDJEVIC - Dopo il raddoppio della Roma il Chievo prova a reagire, ma è il solo Djordjevic a creare qualche pericolo per la retroguardia della Roma, ma l'ex Lazio trova sulla sua strada Mirante e Marcano.

FREY OUT E ROMA ANCORA AVANTI - Frey, che era tornato titolare dopo una lunghissima assenza, è costretto ad uscire per infortunio. Al suo posto Depaoli. La Roma continua a fare la partita, con Dzeko che nel finale di tempo ha avuto l'occasione, di testa, di chiudere la gara.