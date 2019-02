© foto di Federico Gaetano

La Roma chiude la gara! Azione spettacolare dei giallorossi finalizzata da Kolarov. El Shaarawy parte in contropiede, passaggio per Dzeko che tocca di prima per Kolarov. Il serbo controlla e calcia di potenza senza lasciare scampo a Sorrentino. Inchino di Kolarov ai suoi tifosi dopo il gol realizzato, forse per sancire la pace dopo le recenti polemiche.