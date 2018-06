Chievo, Romairone pensa a Colombi per la porta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giancarlo Romairone potrebbe tornare a Carpi. Non si tratterebbe, però, di una nuova avventura dirigenziale per l'attuale ds del Chievo bensì per una mera questione di calciomercato. Secondo quanto riportato da CarpiCalcioNews, infatti, il club clivense starebbe valutando per la prossima stagione l'attuale estremo difensore degli emiliano, Simone Colombi. Ad agevolare questa eventuale trattativa una clausola presente sul suo contratto legata proprio ad una sua eventuale cessione ad un club di Serie A.