© foto di Federico Gaetano

Ha parlato così Giancarlo Romairone, direttore sportivo del Chievo, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Cagliari. "Noi siamo sempre vicini alla squadra, sappiamo che entriamo in una fase delicata. Preferiamo analizzare di volta in volta, la partita è importante come tante altre. Iniziamo da stasera, il Cagliari è forte ed in forma ma noi arriviamo con un buon spirito".