Chievo, Romairone: "Tomovic grande opportunità, lo volevamo da tempo"

© foto di Federico De Luca

"Tomovic è un giocatore che abbiamo cercato per diverso tempo, in particolare a luglio, ma non era sul mercato, dunque c’è stato uno stop". Così il direttore sportivo del Chievo Verona Giancarlo Romairone in esclusiva ai microfoni di FirenzeViola.it sull’acquisto di Nenad Tomovic proprio nell’ultimo giorno di mercato.Che operazione è stata? "È stato tutto molto veloce, con Corvino c’è da sempre un buon rapporto. Quando abbiamo saputo che si era aperto uno spiraglio e che c’era la possibilità di comprarlo, abbiamo deciso di affondare subito il colpo. Sia chiaro, Tomovic non è una seconda scelta, avevamo bisogno di un giocatore come lui: per noi è stata una grande opportunità".