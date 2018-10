Chievo, Rossettini: "Dobbiamo svoltare sin da subito. Ventura carico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Rossettini, difensore del Chievo Verona, ha parlato in conferenza stampa della sfida contro l'Atalanta, soffermandosi inizialmente sulle sedute fin qui effettuate con Gian Piero Ventura. "Finora abbiamo lavorato veramente molto sulla costruzione, sulla fase propositiva, ma dobbiamo migliorare sull'aggressività individuale. Difesa a tre o quattro? Sono valutazioni che deve fare il mister, anche con D'Anna abbiamo giocato principalmente a quattro, poi in base a come svoltata la partita giocavamo a tre o a cinque. La differenza la può fare nei concetti, in quello che riuscirà a trasmetterci nell'interpretazione del modulo. Queste sfide le prendo di petto, ho vissuto altre situazioni difficili, ognuna diversa dalla precedente. Dobbiamo riuscire a svoltare sin da subito, non possiamo rimandarla troppo in là, altrimenti il discorso diventa complicato. Io sono venuto qui credendoci fin dall'inizio, sapevo che giocatori avevo affianco. Sta a noi metterci qualcosa in più, Ventura è carico e sta cercando di trasmetterci la sua scelta".