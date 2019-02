© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore clivense Luca Rossettini ha presentato la sfida tra Empoli e Chievo ai microfoni di Sky Sport: "Per noi è un crocevia, come ogni partita da qui alla fine. Fare risultato oggi vorrebbe dire aumentare le possibilità di restare lì fino all'ultima partita, di giocarci la salvezza fino alla fine, che è il nostro obiettivo. Oggi sarà fondamentale entrare in campo con la stessa grinta che abbiamo messo nelle ultime partite, cercando di limare le disattenzioni e di subire il meno possibile. L'errore da non fare è slegarsi, dobbiamo rimanere compatti, dobbiamo continuare a dar fiducia agli attaccanti che sono forti e devono tirarci fuori dalla melma".