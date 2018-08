Chievo, Rossettini: "Voglio essere ancora protagonista, darò il massimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Rossettini, nuovo difensore del Chievo, è stato presentato in conferenza stampa: “Farò parlare il campo. Darò il massimo per questa squadra che mi ha voluto fortemente. Voglio essere ancora protagonista e la mia voglia di far bene non manca mai. Tralasciando l’esperienza dell’anno scorso - riporta tggialloblu.it - ho sempre giocato con la difesa a quattro, dove riesco a dimostrare il mio potenziale. Non è stata difficile come scelta e se sono qua, è per dimostrare posso far bene".