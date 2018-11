Chievo-Sassuolo 0-1 al 45', Di Francesco trascina i neroverdi al Bentegodi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poche, pochissime emozioni nella sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A tra ChievoVerona e Sassuolo. Almeno fino agli ultimi cinque minuti di gara, quando i neroverdi sono riusciti a sbloccare meritatamente l'incontro con un tiro chirurgico di Di Francesco.

TENSIONE CHIEVO - Partita importantissima, soprattutto per il Chievo, con Ventura ancora a caccia dei suoi primi punti stagionali e obbligato quindi a fare risultato contro un Sassuolo reduce però da soli due punti negli ultimi quattro match. È proprio la squadra di casa così a partire meglio, mantenendo il possesso di palla e provando a creare apprensioni alla difesa neroverde col doppio trequartista Giaccherini-Birsa alle spalle di Stepinski. Una supremazia tuttavia troppo sterile, che ha progressivamente lasciato spazio alla fantasia e maggiore qualità del Sassuolo.

TRIDENTE ISPIRATO - Non è un caso dunque che la prima vera occasione del match arrivi dalle parti di Sorrentino. Minuto 14, punizione dal limite dell'area di Berardi e traiettoria alta di poco. È sempre il numero 25 del Sassuolo a rendersi pericoloso al 25' con un bel diagonale in area di rigore dopo un errato disimpegno della retroguardia del Chievo. Mira però ancora una volta da rivedere. Così, dopo quasi 20 minuti poco entusiasmanti, è Federico Di Francesco a sbloccare l'incontro al 42'. Ottima manovra corale con Boateng che serve Berardi, imbucata per il figlio d'arte neroverde e conclusione perfetta col destro che si infila nell'angolino basso (2° gol in campionato dopo quello contro l'Empoli per Di Francesco). Sassuolo meritatamente avanti, ma la speranza è quella di assistere a un secondo tempo almeno un po' più emozionante.