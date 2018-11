Chievo-Sassuolo 0-2, Di Francesco e autogol di Giaccherini: neroverdi sesti

Chievo-Sassuolo 0-2 (42' Di Francesco, 94' aut. Giaccherini)

Due sconfitte e un pesantissimo -1 in classifica per il Chievo di Ventura. Appena due punti nelle ultime quattro partite per il Sassuolo di De Zerbi. Sarà per questo motivo che per lunghi tratti della gara del Bentegodi trionfa da ambedue le parti la paura di non perdere. Alla fine, a spuntarla è però la squadra più forte qualitativamente, trascinata dal sempre più convincente tridente Berardi-Boateng-Di Francesco e capace con questa vittoria di portarsi al sesto posto in classifica con ben 18 lunghezze.

UN GOL E TANTI SBADIGLI - Il Chievo parte meglio. La soluzione col doppio trequartista Birsa-Giaccherini alle spalle di Stepinski sembra quella giusta per scardinare la difesa del Sassuolo. Tuttavia, il possesso palla dei gialloblù si rivela ben presto troppo sterile. Cresce, invece, la compagine di De Zerbi, con un Berardi tornato finalmente in versione leader. È proprio il numero 25 ospite a sfiorare infatti il vantaggio con una punizione e un diagonale in area di rigore, prima di servire a Di Francesco l'assist dell'1-0 al 42'. Ottima, in questo caso, la manovra corale del tridente del Sassuolo: Boateng inventa, Berardi imbuca e Di Francesco è abile a smarcarsi e infilare Sorrentino nell'angolino basso con un diagonale chirurgico.

ANCORA SASSUOLO - Il Chievo reagisce subito e lascia intravedere un secondo tempo un po' più entusiasmante. In effetti i padroni di casa rientrano in campo con maggiore cattiveria agonistica, tentando di cambiare l'inerzia del match più con l'orgoglio che con l'organizzazione. Birsa è il più insidioso, soprattutto sui calci da fermo, ma là davanti Stepinski non vive certo la sua migliore giornata. Così, è ancora il Sassuolo a creare la vera occasione da rete della ripresa con un bel passaggio in area di Lirola per Matri, impreciso però al momento del tiro da pochi passi. Nessun rammarico, comunque, visto che l'attaccante entrato al posto di Boateng era in posizione di fuorigioco. I neroverdi vogliono chiuderla a tutti i costi, ma anche Sensi spedisce a lato un buon invito di Locatelli all'81'. E i gialloblù restano ancora a galla.

FINALE TRAGICOMICO - Il Chievo cerca il tutto per tutto, con la forza della disperazione e un Meggiorini molto più pimpante rispetto ai suoi compagni di reparto. All'88' il neo-entrato Tanasijevic si fa però espellere per un fallo tattico su Berardi dopo essere stato ammonito appena quattro minuti prima (tutto questo all'esordio in Serie A). Nonostante l'inferiorità numerica, l''1-1 potrebbe arrivare comunque a ridosso del 90', ma prima Magnani si immola su una conclusione da distanza ravvicinata di Stepinski e poi lo stesso centravanti polacco manca completamente l'impatto di testa su invito di Meggiorini. A chiudere l'incontro, dunque, è una sciagurata autorete di Giaccherini al 94': non basta il miracolo di Sorrentino su un rigore in movimento di Berardi, perché un semplice retropassaggio col petto dell'ex Napoli finisce per beffare il portiere, forse ancora tramortito dal bolide dell'avversario. Un finale tragicomico per il Chievo, al quale la Dea Bendata non sembra proprio voler tornare a sorridere.