Chievo-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Kiyne dal 1', Boateng punta

Alle ore 15 al Bentegodi va in scena Chievo-Sassuolo, probabilmente l'ultima chiamata per i veronesi del nuovo tecnico Ventura per accorciare un divario che sta già diventando pesante nei confronti delle avversarie per la salvezza. Ventura opta per inserire il doppio trequartista alle spalle dell'unica punta Stepinski, mentre De Zerbi propone quello che sulla carta è l'undici tipo. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

Chievo (4-3-2-1): Sorrentino; Depaoli, Rossettini, Bani, Jaroszynski; Obi, Radovanovic, Kiyine; Birsa; Giaccherini; Stepinski.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio;, Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco.