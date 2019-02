Chievo, Schelotto: "4 anni fa preso in giro da chi non lavora più qui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ezequiel Schelotto, centrocampista tornato al ChievoVerona dopo quattro anni, ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione, togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe: "Torno dopo quattro anni di assenza, sono veramente felice perché ci sono ragazzi che giocavano con me anche quattro anni fa. Nessuno sente la pressione, purtroppo a volte i risultati non arrivano, ma nelle ultime partite si sono visti i risultati e si è visto il Chievo che conoscono tutti. Io mi sento bene, mi alleno da dieci giorni con la prima squadra, il mister mi ha chiesto determinate cose. Quattro anni fa magari guadagnavo tanto, in quel momento avrei voluto rimanere al Chievo. Non è stata una cosa bella quello che è successo, ringrazierò sempre il presidente Campedelli, sono tornato anche per lui. Ci sono state persone che lavoravano prima qui che mi hanno preso in giro per più di un mese. Allo Sporting ho fatto due anni grandissimi, ma è stata dura mandare giù quel boccone".