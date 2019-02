© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Ezequiel Schelotto, esterno del Chievo, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Roma. "Sono contento di essere tornato in questo campionato, ho trovato tanti ex amici. La classifica non ci aiuta, stiamo correggendo alcuni errori. Il campo deciderà anche se giochiamo contro la Roma".