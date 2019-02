© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ezequiel Schelotto, nuovo esterno del Chievo Verona, ha parlato al sito ufficiale del club: "Ringrazio i tifosi per la loro accoglienza. Entrare in una partita quando sei sotto di tre gol non è facile. Cercherò di mettermi sempre a disposizione con la mia esperienza. Cercherò di dare il massimo per la squadra. Non è facile giocare contro la Roma, che ha grandi calciatori in rosa. Siamo una squadra giovane. Questa non è la classifica reale del Chievo. Io sono arrivato qua con tanta voglia e cerco di dimostrarlo al gruppo in ogni allenamento. Con queste squadre non c'è tempo per il perdono: hanno fatto subito due tiri e due gol. Noi siamo in un momento dove dobbiamo vincere per forza e le occasioni che creiamo dobbiamo sfruttarle, non come contro i giallorossi. Io mi alleno sempre al massimo, poi è il mister a decidere se potrò scendere in campo da titolare. Mancano ancora tante partite, non possiamo permetterci di fare tanti errori. Dobbiamo lavorare su questo e fare le cose al meglio delle nostre possibilità".