© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ChievoVerona è pronto a riaccogliere Ezequiel Schelotto, ma potrebbe perdere qualche pezzo importante per la rosa di mister Di Carlo. Il Corriere di Verona sottolinea infatti l'interesse del Genoa per Ivan Radovanovic. Per quest'ultimo, tra l'altro, ieri c'è stato un summit con la dirigenza del grifone.