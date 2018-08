Chievo, Semper: "Sorrentino fantastico. Ecco perché ho scelto la 1"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche Adrian Semper, nuovo portiere del Chievo arrivato dalla Dinamo Zagabria, è stato presentato alla stampa: "Giocare la Champions è stato uno dei più bei momenti della mia carriera. Anche nei momenti difficili io penso a quei momenti per darmi forza. Il numero 1? Devo sempre combattere per migliorarmi, per me il numero uno ha un significato forte. Il Chievo? Arrivare in Serie A era un mio obiettivo, il Chievo ha una grande storia in questa categoria. Sorrentino? Un portiere fantastico, sto imparando tanto da lui, per me è un'opportunità e una fortuna. Devo lavorare ancora molto per raggiungere un livello alto, ma mi auguro di poterlo dimostrare presto. Non so quanto ci vorrà, io penso solo a lavorare al 100% in ogni allenamento, solo così arriverà il mio momento. Ho conosciuto tanti giocatori di esperienza qua, mi sono sempre sentito come a casa".