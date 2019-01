© foto di Giacomo Iacobellis

Ha subito un inatteso e improvviso rallentamento nelle ultime ore la trattativa che avrebbe dovuto portare il ChievoVerona a tesserare il portiere Brazao, in un'operazione in sinergia con l'Inter. Il giovane estremo difensore brasiliano potrebbe così accasarsi a Parma fino alla prossima estate, come scrive La Gazzetta dello Sport. I ducali cercano sempre un terzino destro(Sala favorito su Laurini) e hanno fatto un nuovo sondaggio per riportare in Italia Iturbe.