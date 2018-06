Chievo, si parla con Hetemaj per il rinnovo. Interessa a SPAL e Parma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Chievo sta parlando con Perparim Hetemaj (31) per il rinnovo. Sul calciatore, da ieri, oltre alla SPAL c’è anche il Parma e, nei prossimi giorni, si capirà se il kosovaro ha ancora gli stimoli giusti per proseguire in Veneto. Il Chievo, infatti, vorrebbe confermarlo. Lo rivela Il Corriere del Veneto.